Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Два игрока БАТЭ заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы

Два игрока БАТЭ заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитники борисовского БАТЭ Станислав Драгун и Игорь Стасевич заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

У обоих футболистов после отлучки в сборную Беларуси появились признаки коронавирусной инфекции, в связи с чем они находились в изоляции. У них подтвердились положительные результаты тестов. Таким образом, оба игрока пропустят матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с софийским ЦСКА. У остальных представителей БАТЭ — футболистов, тренеров и административного персонала — результаты тестов оказались отрицательными.

Матч ЦСКА — БАТЭ состоится 17 сентября в Софии на стадионе «Болгарска Армия». Обслужит встречу французская бригада арбитров во главе с Хорациу Фесником, ассистировать будут судьи на линиях Валентин Аврам и Александру Черей.

В «Роторе» нет новых заболевших коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020