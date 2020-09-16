Два игрока БАТЭ заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы

Полузащитники борисовского БАТЭ Станислав Драгун и Игорь Стасевич заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

У обоих футболистов после отлучки в сборную Беларуси появились признаки коронавирусной инфекции, в связи с чем они находились в изоляции. У них подтвердились положительные результаты тестов. Таким образом, оба игрока пропустят матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с софийским ЦСКА. У остальных представителей БАТЭ — футболистов, тренеров и административного персонала — результаты тестов оказались отрицательными.

Матч ЦСКА — БАТЭ состоится 17 сентября в Софии на стадионе «Болгарска Армия». Обслужит встречу французская бригада арбитров во главе с Хорациу Фесником, ассистировать будут судьи на линиях Валентин Аврам и Александру Черей.