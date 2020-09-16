«Фенербахче» опроверг информацию о заинтересованности в Манджукиче и Косте

В «Фенербахче» прокомментировали информацию о заинтересованности в нападающем Марио Манджукиче.

«Позиция нашего клуба не комментировать необоснованные трансферные слухи. Но мы вынуждены сказать о некоторых именах, которые СМИ связывали с нашим клубом. Новость о том, что мы заинтересованы в Манджукиче и Диего Косте не соответствуют действительности», — говорится в заявлении клуба.

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что «Фенербахче» предложил хорватскому форварду соглашение на € 3,5 млн, которое включает зарплату и подъёмные для футболиста. По информации «Чемпионата», «Локомотив» предложил Манджукичу зарплату в размере € 2,7 млн.

Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». За сборную Хорватии Манджукич сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.