Защитник «Аякса» Дест попал в сферу интересов «Барселоны»
Правый защитник «Аякса» Серджино Дест в ближайшее время может стать игроком «Барселоны». Сине-гранатовые хотят заполучить игрока из США, поэтому готовы предложить обмен на Нелсона Семеду и солидную доплату, сообщает Mundo Deportivo.
Воспитанник школы «Аякса» дебютировал за основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Дест провёл 36 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Защитник уже вызывается в сборную США, за которую он провёл три встречи и отдал одну результативную передачу.
Действующий контракт Серджино с «Аяксом» рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Деста в € 18 млн. На данный момент «Барселона» рассматривает возможную аренду игрока на один сезон.
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