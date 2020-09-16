Защитник «Аякса» Дест попал в сферу интересов «Барселоны»

Правый защитник «Аякса» Серджино Дест в ближайшее время может стать игроком «Барселоны». Сине-гранатовые хотят заполучить игрока из США, поэтому готовы предложить обмен на Нелсона Семеду и солидную доплату, сообщает Mundo Deportivo.



Воспитанник школы «Аякса» дебютировал за основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Дест провёл 36 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Защитник уже вызывается в сборную США, за которую он провёл три встречи и отдал одну результативную передачу.



Действующий контракт Серджино с «Аяксом» рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Деста в € 18 млн. На данный момент «Барселона» рассматривает возможную аренду игрока на один сезон.

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