Борха Валеро вернулся в «Фиорентину»

35-летний полузащитник миланского «Интера» Борха Валеро перешёл в «Фиорентину» на правах свободного агента. Игрок будет выступать за «фиалок» под шестым номером, сообщает пресс-служба команды.
Валеро уже выступал за «Фиорентину» с 2012 по 2017 год. Полузащитник провёл 212 матчей, забил 17 голов и отдал 45 результативных передач. В 2017 году игрок перешёл в «Интер» за € 6,5 млн. В сезоне-2019/2020 испанец сыграл 25 матчей и забил три гола. Полузащитник перестал попадать в основной состав команды из Милана.
Игрок выступал за основную команду Испании. Он дебютировал в 2011 году в матче с США (3:0). Но та встреча стала единственной в футболке национальной команды.
Контракт Валеро с «Фиорентиной» рассчитан на один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,2 млн.
- 16 сентября 2020
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