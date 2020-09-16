Борха Валеро вернулся в «Фиорентину»

35-летний полузащитник миланского «Интера» Борха Валеро перешёл в «Фиорентину» на правах свободного агента. Игрок будет выступать за «фиалок» под шестым номером, сообщает пресс-служба команды.



Валеро уже выступал за «Фиорентину» с 2012 по 2017 год. Полузащитник провёл 212 матчей, забил 17 голов и отдал 45 результативных передач. В 2017 году игрок перешёл в «Интер» за € 6,5 млн. В сезоне-2019/2020 испанец сыграл 25 матчей и забил три гола. Полузащитник перестал попадать в основной состав команды из Милана.



Игрок выступал за основную команду Испании. Он дебютировал в 2011 году в матче с США (3:0). Но та встреча стала единственной в футболке национальной команды.



Контракт Валеро с «Фиорентиной» рассчитан на один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,2 млн.