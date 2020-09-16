«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» одержали победы в молодёжном первенстве

Во 2-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:2.



Победу гостям принесли голы нападающего Романа Ногтева и полузащитника Даниила Князева, забитые в начале встречи.

Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2020/2021

В другом матче «Локомотив» на своём поле разгромил «Урал» со счётом 4:0. Встреча прошла в Москве на «Сапсан-Арене».

ЦСКА также одержал победу. Соперником «армейцев» были «Химки». Матч прошёл на стадионе «Новые Химки» в Химках и завершился со счётом 0:3.



В составе московской команды по голу забили полузащитники Руслан Дауров, Тигран Аванесян и Григорий Лобанов.

«Спартак», чей матч начался позднее, принимал «Ростов». Встреча прошла на поле академии имени Фёдора Черенкова и завершилась со счётом 4:1.



У хозяев хет-трик сделал полузащитник Степан Мельников, ещё один гол на счету нападающего Ильи Голятова. У хозяев отличился форвард Тамаз Топурия.

Результаты параллельных матчей тура:



«Рубин» — «Строгино» — 3:0

Академия футбола им. Ю. Коноплёва — УОР №5 — 0:4