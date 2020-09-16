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«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» одержали победы в молодёжном первенстве

«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» одержали победы в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

Во 2-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:2.

Победу гостям принесли голы нападающего Романа Ногтева и полузащитника Даниила Князева, забитые в начале встречи.

Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2020/2021

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
16 сентября 2020, среда. 11:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
Окончен
0 : 2
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 Ногтев – 3'   0:2 Фатеев – 22'

В другом матче «Локомотив» на своём поле разгромил «Урал» со счётом 4:0. Встреча прошла в Москве на «Сапсан-Арене».

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
16 сентября 2020, среда. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
4 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Грицак – 15'   2:0 Бабкин – 18'   3:0 Турищев – 72'   4:0 Касимов – 89'
Удаления: нет / Кротов – 54'

ЦСКА также одержал победу. Соперником «армейцев» были «Химки». Матч прошёл на стадионе «Новые Химки» в Химках и завершился со счётом 0:3.

В составе московской команды по голу забили полузащитники Руслан Дауров, Тигран Аванесян и Григорий Лобанов.

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
16 сентября 2020, среда. 13:00 МСК
Химки-мол.
Химки
Окончен
0 : 3
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Дауров – 40'   0:2 Аванесян – 47' (пен)   0:3 Лобанов – 85'

«Спартак», чей матч начался позднее, принимал «Ростов». Встреча прошла на поле академии имени Фёдора Черенкова и завершилась со счётом 4:1.

У хозяев хет-трик сделал полузащитник Степан Мельников, ещё один гол на счету нападающего Ильи Голятова. У хозяев отличился форвард Тамаз Топурия.

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
16 сентября 2020, среда. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
4 : 1
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
0:1 Топурия – 9'   1:1 Мельников – 30'   2:1 Мельников – 59'   3:1 Голятов – 60'   4:1 Мельников – 65'

Результаты параллельных матчей тура:

«Рубин» — «Строгино» — 3:0
Академия футбола им. Ю. Коноплёва — УОР №5 — 0:4

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
16 сентября 2020, среда. 14:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
3 : 0
Строгино-мол.
Москва
1:0 – 42'   2:0 – 66'   3:0 – 84'
Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
16 сентября 2020, среда. 14:00 МСК
Академия футбола им. Ю.Коноплева
Самарская область
Окончен
0 : 4
УОР №5
Егорьевск
0:1 Полковников – 17'   0:2 Морев – 44'   0:3 Попович – 67'   0:4 Кайнов – 72'
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