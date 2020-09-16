«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» одержали победы в молодёжном первенстве

Во 2-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:2.
Победу гостям принесли голы нападающего Романа Ногтева и полузащитника Даниила Князева, забитые в начале встречи.
Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2020/2021
В другом матче «Локомотив» на своём поле разгромил «Урал» со счётом 4:0. Встреча прошла в Москве на «Сапсан-Арене».
ЦСКА также одержал победу. Соперником «армейцев» были «Химки». Матч прошёл на стадионе «Новые Химки» в Химках и завершился со счётом 0:3.
В составе московской команды по голу забили полузащитники Руслан Дауров, Тигран Аванесян и Григорий Лобанов.
«Спартак», чей матч начался позднее, принимал «Ростов». Встреча прошла на поле академии имени Фёдора Черенкова и завершилась со счётом 4:1.
У хозяев хет-трик сделал полузащитник Степан Мельников, ещё один гол на счету нападающего Ильи Голятова. У хозяев отличился форвард Тамаз Топурия.
Результаты параллельных матчей тура:
«Рубин» — «Строгино» — 3:0
Академия футбола им. Ю. Коноплёва — УОР №5 — 0:4
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