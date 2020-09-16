«Урал» и «Сочи» одержали победы в Кубке России
В матче 1-го тура группового этапа Кубка России ульяновская «Волга» проиграла екатеринбургскому «Уралу» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина. Обслуживал матч арбитр Рафаэль Шафеев (Волгоград).
Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Панюков. В концовке первого тайма преимущество екатеринбургского клуба увеличил Панюков, оформивший дубль. На 90-й минуте счёт до крупного довёл Давид Караев.
Во 2-м туре «Урал» на выезде встретится с московским «Велесом». Матч состоится 21 октября. «Волга» сыграет дома с «Велесом» 30 сентября.
В другом матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Сочи» на выезде обыграл пермскую «Звезду» со счётом 1:0.
Кубок России. Группа 1. 1-й тур
16 сентября 2020, среда. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Панюков – 15' 0:2 Панюков – 44' 0:3 Караев – 90'
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