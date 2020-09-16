Вадим Евсеев: кто самый перспективный в «Уфе»? Перед вами сидит
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос, кого он считает самым перспективным членом башкирского клуба.
«Кто самый перспективный в «Уфе» после ухода в топ-клубы Урунова и Фомина? Перед вами сидит человек», — сказал Евсеев, отвечая на вопросы клубной пресс-службы.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евсеева.
44-летний Евсеев тренирует «Уфу» с 2019 года. В прошлом сезоне башкирский клуб под его руководством занял девятое место в чемпионате России.
«Уфа», набрав в семи турах пять очков, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч башкирский клуб проведёт 20 сентября на своём поле с ЦСКА. Лидером РПЛ является действующий чемпион страны «Зенит» (16).
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