Вадим Евсеев: кто самый перспективный в «Уфе»? Перед вами сидит

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос, кого он считает самым перспективным членом башкирского клуба.

«Кто самый перспективный в «Уфе» после ухода в топ-клубы Урунова и Фомина? Перед вами сидит человек», — сказал Евсеев, отвечая на вопросы клубной пресс-службы.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евсеева.

44-летний Евсеев тренирует «Уфу» с 2019 года. В прошлом сезоне башкирский клуб под его руководством занял девятое место в чемпионате России.

«Уфа», набрав в семи турах пять очков, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч башкирский клуб проведёт 20 сентября на своём поле с ЦСКА. Лидером РПЛ является действующий чемпион страны «Зенит» (16).