Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Мохаммеда Кадири

Тульский «Арсенал» арендовал ганского полузащитника киевского «Динамо» Мохаммеда Кадири, сообщает пресс-служба российского клуба.

«С возвращением, Мохаммед! Ганский полузащитник Мохаммед Кадири вернулся в «Арсенал». 24-летний футболист будет играть за „оружейников“ до конца сезона на условиях аренды», — говорится в официальном «твиттере» «Арсенала».

Кадири выступал за «Арсенал» в сезоне-2018/2019. Тогда российский клуб арендовал хавбека у венской «Аустрии». За «канониров» провёл 27 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Кадири перешёл в киевское «Динамо» в июле 2019 года. В прошлом сезоне принял участие в 15 матчах украинской Премьер-лиги, не отметился результативными действиями и получил четыре жёлтые карточки.