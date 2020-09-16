Тренер «Родины» — о проигрыше 1:5: горжусь пацанами. Держали «Спартак» в напряжении

Главный тренер «Родины» Денис Лактионов прокомментировал проигрыш в матче элитного раунда Кубка России со «Спартаком» (1:5).

«Поздравляю „Спартак“ с победой. Горжусь пацанами. Сделали максимум, играли все 90 минут, держали в напряжении соперника. Команда у нас молодая. В первом тайме играли по счету, во втором вышли, уступая один мяч. У нас было два хороших момента, чтобы сравнять счёт. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Мы требовали максимум. Что планировали, всё получилось. Просто «Спартак» — классная команда, умеет поднимать темп», — передаёт слова Лактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» со счётом 5:1 разгромил «Родину». По договорённости между клубами, встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».