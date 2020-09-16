«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России
В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» со счётом 5:1 разгромил «Родину». По договорённости между клубами, встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Антон Фролов (Москва).
Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Александр Соболев. В начале второго тайма преимущество красно-белых упрочил Остон Урунов. Через несколько минут счёт до крупного довёл Айртон. Вскоре четвёртый гол забил Роман Зобнин. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Магомедхабиб Абдусаламов. На 81-й минуте окончательный счёт установил Эсекьель Понсе.
Соперником «Спартака» по групповому этапу является также «Енисей». С красноярской командой красно-белые встретятся 21 октября.
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