Болельщики «Черноморца» выбежали на поле, чтобы сделать селфи со Слуцким

После окончания матча «Черноморец» — «Рубин» (2:4) в Кубке России на поле стадиона в Новороссийске выбежали болельщики.

Зрители окружили главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого с просьбами сфотографироваться и дать автограф. Специалиста увели от болельщиков сотрудники охраны. Видео со Слуцким и зрителями выложила пресс-служба «Рубина» в «Твиттере».

В матче 1-го тура группы 9 элитного раунда «Рубин» обыграл новороссийский «Черноморец». Встреча проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Первый гол на 7-й минуте встречи забил Мурад Омаров. Счёт сравнял форвард «Рубина» Иван Игнатьев. На 52-й минуте матча Хван Ин Бём вывел казанскую команду вперёд. Третий гол «Рубина» забил Денис Макаров. Разрыв в счёте сократил Иван Матюшенко. В концовке встречи Макаров оформил дубль, установив окончательный счёт встречи.