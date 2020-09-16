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«Рубин» одержал волевую победу над «Черноморцем», Макаров оформил дубль

«Рубин» одержал волевую победу над «Черноморцем», Макаров оформил дубль
Футбол / Кубок России 0

В матче 1-го тура группы 9 элитного раунда «Рубин» обыграл новороссийский «Черноморец». Встреча проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Первый гол на 7-й минуте встречи забил Мурад Омаров. Счёт сравнял форвард «Рубина» Иван Игнатьев. Хван Ин Бём вывел казанскую команду вперёд на 52-й минуте. Третий гол «Рубина» забил Денис Макаров. Разрыв в счёте сократил Иван Матюшенко. В концовке встречи Макаров оформил дубль, установив окончательный счёт.

Следующий матч в Кубке России «Рубин» проведёт 21 сентября. Казанская команда сыграет на выезде со «СКА-Хабаровском». «Черноморец» встретится с хабаровчанами 30 сентября.

Кубок России. Группа 9. 1-й тур
16 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Омаров – 7'   1:1 Игнатьев – 26'   1:2 Бём – 52'   1:3 Макаров – 62'   2:3 Матюшенко – 69'   2:4 – 89'
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