«Рубин» одержал волевую победу над «Черноморцем», Макаров оформил дубль
В матче 1-го тура группы 9 элитного раунда «Рубин» обыграл новороссийский «Черноморец». Встреча проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Первый гол на 7-й минуте встречи забил Мурад Омаров. Счёт сравнял форвард «Рубина» Иван Игнатьев. Хван Ин Бём вывел казанскую команду вперёд на 52-й минуте. Третий гол «Рубина» забил Денис Макаров. Разрыв в счёте сократил Иван Матюшенко. В концовке встречи Макаров оформил дубль, установив окончательный счёт.
Следующий матч в Кубке России «Рубин» проведёт 21 сентября. Казанская команда сыграет на выезде со «СКА-Хабаровском». «Черноморец» встретится с хабаровчанами 30 сентября.
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