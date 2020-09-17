Алексей Миранчук показал командный ужин «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с застолья итальянской команды.

«Ужин с командой», — подписал Миранчук фото на итальянском языке.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В «Аталанту» хавбек перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в «Аталанте» € 1,7 млн в год. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В соглашении прописана опция продления ещё на год.

За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «железнодорожников» Алексей — чемпион России, трижды — обладатель Кубка, а также обладатель Суперкубка страны.