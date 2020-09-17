Райола: не беспокоюсь за Балотелли, он останется в европейском футболе

Агент итальянского нападающего Марио Балотелли Мино Райола поделился мнением о перспективах своего подопечного.

«Марио — один из лучших итальянских нападающих, и интерес к нему всегда есть. Я не особенно о нём беспокоюсь, он точно останется в европейском футболе», — приводит слова Райолы Tuttomercatoweb.

В сезоне-2019/2020 Балотелли выступал за «Брешию», в составе которой провёл 19 матчей и забил 5 голов. По ходу сезона он разругался с тренерским штабом клуба и руководством.

Ранее Марио Балотелли выступал за миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель». В составе сборной Италии игрок завоевал серебряные медали чемпионата Европы 2012 года, который принимали Украина и Польша.