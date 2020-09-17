Акинфеев поучаствовал в открытии магазина именной одежды
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев 16 сентября принял участие в открытии магазина именной одежды из коллекции Makoday Akinfeev.
Об этом голкипер опубликовал пост в своём «инстаграме». «Много интересных вещей с классным авторским дизайном, к которому я приложил руку. Одежда есть и для детей, и для подростков. Надеюсь, вам понравится, мы старались», — написал Акинфеев.
Ранее ЦСКА с Акинфеевым в воротах обыграл московский «Спартак» со счётом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата России. В этой встрече он был признан лучшим игроком.
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