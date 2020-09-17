Защитник «Севильи» Жюль Кунде попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде стал трансферной целью «Манчестер Сити». Английский клуб рассчитывает приобрести игрока обороны и готов на обмен. В качестве предложения рассматривается защитник Николас Отаменди и доплата, сообщает Telegraph.
«Севилья» приобрела Кунде в 2019 году, заплатив «Бордо» € 25 млн. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 40 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кунде в € 30 млн.
Отаменди выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года, когда клуб заплатил «Валенсии» за защитника € 44,5 млн. В сезоне-2019/2020 он провёл 39 матчей и забил 3 гола.
Представители Гризманна связывались с «Манчестер Сити»
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