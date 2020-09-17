Мерсон: смотрю на Кейна и думаю: «Что ты собираешься выиграть в «Тоттенхэме»?»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон выразил мнение, что нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну стоит задуматься о переходе в другой клуб.
«Я, наверное, главный фанат Кейна после его мамы и папы! Смотрю на него и думаю: «Что ты собираешься выиграть в «Тоттенхэме»?» Гарри – один из лучших в своём деле, но он забивает по 30 голов за сезон и при этом не борется за трофеи. Какой смысл играть за этот клуб?
Я просто не могу поверить, что никто не пытается его купить. Может, я чего-то не знаю?! «Манчестер Юнайтед» нуждается в результативном центральном нападающем, и, как мне кажется, «Манчестер Сити» – тоже. Когда Агуэро травмируется, они упускают слишком много моментов. Не понимаю, почему вокруг Кейна нет слухов о трансфере», — цитирует Мерсона Sky Sports.
- 17 сентября 2020
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