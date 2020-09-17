Бывшему игроку «Реала» и «Боруссии» Д Метцельдеру грозит тюремный срок

Бывшему защитнику «Реала» и «Боруссии» Д Кристофу Метцельдеру грозит тюремный срок за распространение детской порнографии. Экс-футболист не снимал и не участвовал в создании порнографии с несовершеннолетними, но при этом может получить наказание до трёх лет лишения свободы, сообщает Eurosport.



Ранее Метцельдер подтвердил, что хранил порнографические материалы на своём смартфоне и отправил их трём женщинам. Следователи обвиняют Метцельдера в том, что он хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией. Сообщается, что в период с июля по сентябрь прошлого года он отправил 29 соответствующих изображений и видеофайлов трём женщинам. В решении административного суда не указано, признал Метцельдер все обвинения или только их часть. Бывший футболист хотел, чтобы судебный процесс проходил без огласки, но в этом ему было отказано.

Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии