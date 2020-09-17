Хачатурянц: логистикой арбитров будет заниматься РФС, а клубы компенсируют эти затраты

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц встретился в Доме футбола с руководителями клубов Российской Премьер-Лиги. Он прокомментировал текущее состояние судейской реформы. Кроме того представители команд обсудили дальнейшие планы развития взаимодействия между клубами и судейским комитетом.
«На встрече мы проанализировали взаимодействие клубов и судей и договорились, что теперь логистикой арбитров будет заниматься Российский футбольный союз, а клубы в равной доле компенсируют эти затраты.
Хорошо, что беседа о судействе состоялась в таком формате, мы смогли открыто поговорить и услышать друг друга. Все сошлись во мнении, что такой диалог очень полезен для нашего футбола, поэтому такие встречи теперь станут регулярными», — цитирует Хачатурянца пресс-служба РФС.
- 17 сентября 2020
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