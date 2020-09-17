Физиотерапевт ЦСКА перешёл в «Барселону»

Испанский физиотерапевт Давид Диас Куэль покинул московский ЦСКА и будет работать в «Барселоне», сообщается на официальном сайте российского клуба.
«Давид вернулся в Испанию и продолжит карьеру в системе футбольного клуба «Барселона». ЦСКА благодарит Диаса за годы, проведённые в команде, и желает плодотворной работы!» — говорится в заявлении пресс-службы «армейцев».
Куэль начинал карьеру физиотерапевта в волейбольной команде, в которой он работал с 1996 по 2014 год. Затем испанский специалист до 2016 года работал с «Эспаньолом», после чего присоединился к ЦСКА.
Диас присоединится к медицинскому штабу «Барселоны», состоящему из семи человек, включая физиотерапевтов и специалистов по восстановлению здоровья, которые в последние годы регулярно критиковались из-за рецидивов травм у Месси, Дембеле, Альбы и других игроков.
- 17 сентября 2020
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