Физиотерапевт ЦСКА перешёл в «Барселону»

Испанский физиотерапевт Давид Диас Куэль покинул московский ЦСКА и будет работать в «Барселоне», сообщается на официальном сайте российского клуба.

«Давид вернулся в Испанию и продолжит карьеру в системе футбольного клуба «Барселона». ЦСКА благодарит Диаса за годы, проведённые в команде, и желает плодотворной работы!» — говорится в заявлении пресс-службы «армейцев».

Куэль начинал карьеру физиотерапевта в волейбольной команде, в которой он работал с 1996 по 2014 год. Затем испанский специалист до 2016 года работал с «Эспаньолом», после чего присоединился к ЦСКА.

Диас присоединится к медицинскому штабу «Барселоны», состоящему из семи человек, включая физиотерапевтов и специалистов по восстановлению здоровья, которые в последние годы регулярно критиковались из-за рецидивов травм у Месси, Дембеле, Альбы и других игроков.