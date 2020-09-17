«Локомотив» Тб — «Динамо»: стартовые составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы тбилисского «Локомотива» и московского «Динамо» на матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

«Локомотив»: Мамардашвили, Гурешидзе, Дарцмелия, Шония, Самуркасови, Сихарулидзе, Улад Омар, Сандохадзе, Киркитадзе, Габадзе, Убилава.

Запасные: Шерозия, Чантурия, Андроникашвили, Гавашелишвили, Мчедлишвили, Дзебниаури, Кобахидзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Фомин, Каборе, Н'Жье, Шиманьски, Филипп, Комличенко.

Запасные: Лещук, Морозов, Плиев, Моро, Игбун, Лисовой, Рауш.

Встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдёт на запасном поле стадиона «Михаил Месхи» в Тбилиси, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.