Андрей Мостовой: ну как я могу быть сыном Александра? Зайди в интернет, посмотри отчество
Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что хотел бы получить футболку бывшего хавбека сборной России Александра Мостового.
«Поменялся бы футболками с Александром Мостовым, наверное. Ни разу не встречались лично, но познакомились во время эфира — общались по видеосвязи. Достали ли вопросы о том, не родственники ли мы с Александром? Да не сильно. Можно зайти в интернет и посмотреть, какое у меня отчество, и понять, что у нас нет связи. Спрашивают, не сын ли я Александра Мостового? Ну как я могу быть его сыном? Зайди, посмотри», — сказал Андрей Мостовой в эфире «Зенит ТВ».
В нынешнем сезоне 22-летний Андрей Мостовой провёл 6 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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