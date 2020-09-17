Депутат Лебедев: причина поражения «Динамо» внутри нашего футбола. Рыба гниёт с головы

Депутат Госдумы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал проигрыш московского «Динамо» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).

«Можно привести кучу аргументов, почему так случилось. Начиная от политических моментов, связанных с тем, что много лет назад мы встречались с грузинскими клубами из-за политики, и заканчивая тем, что состояние поля ужасное. Не представляю, если «Локомотив», не дай бог, выйдет в Лигу Европы и они будут принимать матчи на таком газоне? УЕФА куда смотрит?



В любом случае, возвращаясь к «Динамо», не готов говорить, что это позор и так далее, не нужно этого делать. По этому матчу просто видно, что мы серьёзно к выступлению не готовы. Российский футбол. Причина внутри нашего футбола. Наши клубы готовы покупать дорогих игроков и платить бешеные деньги, но выступать на равных, даже с такими соперниками, мы не в состоянии. Из года в год на европейском уровне ситуация повторяется. Не уверен, что в этом году мы сможем показать что-то лучше, если даже «Динамо», которое идёт на приличном месте и обыграло «Зенит», проигрывает тбилисскому «Локомотиву», который ничего не показал за игру. Всё это говорит и о подготовленности наших игроков, и о высоком мастерстве грузинских соперников.



Виновата в этом в целом система подготовки и ситуация, которая у нас сложилась. И даже тот лимит, потому что многие клубы его критикуют. И мы нашли этому подтверждение в неудачном выступлении в Европе.



Думаю, сейчас все пребывают в состоянии шока. Причины, повторюсь, не в тбилисском клубе, а в РПЛ.



Возможно, клубам стоит поднять вопрос об отставке Прядкина. Рыба гниёт с головы, глава РФС сменился, а что изменилось? Ничего. Футбол как был дном, так и остался. Глубинные причины нужно искать. Уйдёт Прядкин номер один — придёт Прядкин номер два. Подготовка, отношение и лимит не изменятся. Также как и посещаемость», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.