Депутат Лебедев: причина поражения «Динамо» внутри нашего футбола. Рыба гниёт с головы

Депутат Госдумы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал проигрыш московского «Динамо» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).
«Можно привести кучу аргументов, почему так случилось. Начиная от политических моментов, связанных с тем, что много лет назад мы встречались с грузинскими клубами из-за политики, и заканчивая тем, что состояние поля ужасное. Не представляю, если «Локомотив», не дай бог, выйдет в Лигу Европы и они будут принимать матчи на таком газоне? УЕФА куда смотрит?
В любом случае, возвращаясь к «Динамо», не готов говорить, что это позор и так далее, не нужно этого делать. По этому матчу просто видно, что мы серьёзно к выступлению не готовы. Российский футбол. Причина внутри нашего футбола. Наши клубы готовы покупать дорогих игроков и платить бешеные деньги, но выступать на равных, даже с такими соперниками, мы не в состоянии. Из года в год на европейском уровне ситуация повторяется. Не уверен, что в этом году мы сможем показать что-то лучше, если даже «Динамо», которое идёт на приличном месте и обыграло «Зенит», проигрывает тбилисскому «Локомотиву», который ничего не показал за игру. Всё это говорит и о подготовленности наших игроков, и о высоком мастерстве грузинских соперников.
Виновата в этом в целом система подготовки и ситуация, которая у нас сложилась. И даже тот лимит, потому что многие клубы его критикуют. И мы нашли этому подтверждение в неудачном выступлении в Европе.
Думаю, сейчас все пребывают в состоянии шока. Причины, повторюсь, не в тбилисском клубе, а в РПЛ.
Возможно, клубам стоит поднять вопрос об отставке Прядкина. Рыба гниёт с головы, глава РФС сменился, а что изменилось? Ничего. Футбол как был дном, так и остался. Глубинные причины нужно искать. Уйдёт Прядкин номер один — придёт Прядкин номер два. Подготовка, отношение и лимит не изменятся. Также как и посещаемость», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 18 сентября 2020
-
00:15
- 17 сентября 2020
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:36
-
23:22
-
23:22
-
23:13
-
23:11
-
23:08
-
22:54
-
22:50
-
22:41
-
22:39
-
22:34
-
22:26
-
22:21
-
22:19
-
22:18
-
22:07
-
22:02
-
21:54
-
21:53
-
21:45
-
21:36
-
21:27
-
21:16
-
21:14
-
21:08
-
21:03
-
20:49
-
20:36
-
20:29
-
20:27