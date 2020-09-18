Бенитес: соперничество с Моуринью шло мне и «Ливерпулю» на пользу
Испанский тренер Рафаэль Бенитес, работавший в английском «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год и выигравший с ним Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005, рассказал о соперничестве с «Челси» с Жозе Моуринью в начале нулевых.
«Соревнование с «Челси» Моуринью было на пользу игре. В нём были страсть и эмоции. Соперничество в футболе прекрасно только до тех пор, пока оно уважительно и пока никто не переходит черту.
Для нас тягаться с ними, учитывая все их траты, признак того, что мы добились серьёзного развития в то время. Каждая игра была испытанием: «Если они сделают это, то мы сделаем то, а если мы сделаем вот так, то они, возможно, поступят иначе», — приводит слова Бенитеса Daily Mail.
Сейчас испанец работает в китайском клубе «Далянь Ифан».
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