Матч «Ростов» — «Ротор» не состоится
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Ротором» не состоится, сообщает пресс-служба лиги в «Телеграме».
«Ротор» уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба.
Напомним, в стане волгоградского клуба было выявлено более 10 заражённых коронавирусом. Впоследствии команда не сыграла с «Краснодаром», и ей было присуждено техническое поражение. Накануне, 17 сентября, за два дня до матча с «Ростовом», Премьер-Лига выступила с заявлением, что решение о проведении встречи вынесет Роспотребнадзор.
Матч «Ростова» с «Ротором» должен был состояться 19 сентября на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи было запланировано на 19:00 мск.
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