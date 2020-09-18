Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч «Ростов» — «Ротор» не состоится

Матч «Ростов» — «Ротор» не состоится
Футбол / РПЛ 0

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Ротором» не состоится, сообщает пресс-служба лиги в «Телеграме».

«Ротор» уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба.

Напомним, в стане волгоградского клуба было выявлено более 10 заражённых коронавирусом. Впоследствии команда не сыграла с «Краснодаром», и ей было присуждено техническое поражение. Накануне, 17 сентября, за два дня до матча с «Ростовом», Премьер-Лига выступила с заявлением, что решение о проведении встречи вынесет Роспотребнадзор.

Матч «Ростова» с «Ротором» должен был состояться 19 сентября на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи было запланировано на 19:00 мск.

«Ростов»: готов ли Прядкин нести ответственность за заражение игроков в матче с «Ротором»?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020