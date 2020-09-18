«Ротор» выступил с заявлением об отмене матча с «Ростовом»

«Ротор» на своём официальном сайте выступил с заявлением об отмене матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Сине-голубые проведут ближайшее время на самоизоляции. Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене». Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в лёгкой форме, и футболисты находятся у себя дома.



Мы приносим извинения нашим болельщикам и надеемся на их понимание. С нетерпением ждём, когда ребята смогут продолжить борьбу в чемпионате. Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает только сильнее! Берегите себя и своих близких!» — говорится в заявлении.

Матч «Ростов» — «Ротор» не состоится