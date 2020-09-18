Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 8-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 8-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 сентября, матчем «Краснодар» — «Химки» стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

В 8-м туре состоится семь матчей, поскольку встреча «Ростов» — «Ротор» была отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане гостей.

18 сентября
«Краснодар» — «Химки» (Краснодар, 20:00 мск)

19 сентября
«Урал» — «Зенит» (Екатеринбург, 16:30 мск)

20 сентября
«Уфа» — ЦСКА (Уфа, 14:00 мск)
«Арсенал» — «Сочи» (Тула, 14:00 мск)
«Рубин» — «Спартак» (Казань, 16:30 мск)
«Локомотив» — «Тамбов» (Москва, 19:00 мск)

21 сентября
«Динамо» — «Ахмат» (Москва, 19:00 мск)

В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021

Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020