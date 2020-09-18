Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 8-го тура

Сегодня, 18 сентября, матчем «Краснодар» — «Химки» стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



В 8-м туре состоится семь матчей, поскольку встреча «Ростов» — «Ротор» была отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане гостей.



18 сентября

«Краснодар» — «Химки» (Краснодар, 20:00 мск)



19 сентября

«Урал» — «Зенит» (Екатеринбург, 16:30 мск)



20 сентября

«Уфа» — ЦСКА (Уфа, 14:00 мск)

«Арсенал» — «Сочи» (Тула, 14:00 мск)

«Рубин» — «Спартак» (Казань, 16:30 мск)

«Локомотив» — «Тамбов» (Москва, 19:00 мск)



21 сентября

«Динамо» — «Ахмат» (Москва, 19:00 мск)



В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021



Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021