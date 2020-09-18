Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 8-го тура

Сегодня, 18 сентября, матчем «Краснодар» — «Химки» стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
В 8-м туре состоится семь матчей, поскольку встреча «Ростов» — «Ротор» была отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане гостей.
18 сентября
«Краснодар» — «Химки» (Краснодар, 20:00 мск)
19 сентября
«Урал» — «Зенит» (Екатеринбург, 16:30 мск)
20 сентября
«Уфа» — ЦСКА (Уфа, 14:00 мск)
«Арсенал» — «Сочи» (Тула, 14:00 мск)
«Рубин» — «Спартак» (Казань, 16:30 мск)
«Локомотив» — «Тамбов» (Москва, 19:00 мск)
21 сентября
«Динамо» — «Ахмат» (Москва, 19:00 мск)
В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021
Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021
- 18 сентября 2020
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10:45
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10:40
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10:20
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09:58
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09:44
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09:33
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09:32
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08:46
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08:30
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05:50
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05:34
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03:21
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03:02
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02:34
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02:22
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02:07
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01:53
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01:36
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01:21
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00:42
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- 17 сентября 2020
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23:58
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23:55
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23:36
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23:22
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