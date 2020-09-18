Гарри Реднапп: «Тоттенхэм» должен подписать Модрича и Бэйла

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался о возможных трансферах полузащитников мадридского «Реала» Луки Модрича и Гарета Бэйла.
«Приобретите их обоих, Бэйла и Модрича. Это был бы великолепный ход. Лука по-прежнему фантастический игрок. Это было бы потрясающе. Я всё ещё чувствую, что им нужен кто-то там. У них есть нападающие, но им нужен кто-то, чтобы подносить «снаряды». Вроде Луки Модрича, который может раздавать убийственные пасы для более активного движения вперёд. Им не хватает такого игрока.
Бэйл и Сон – это игроки, которых вы просто хотите отпустить, чтобы они играли и наносили урон везде, где они появляются на поле, в любой из позиций. Это немного похоже на Ливерпуль, то, что они делают со своей тройкой нападения. Красные фантастически хорошо меняют позиции. И я думаю, что они сделают то же самое в «Тоттенхэме», — цитирует Реднаппа Goal.com.
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