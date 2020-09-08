Реднапп: Бэйл превратит «Тоттенхэм» в претендента на чемпионство

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп прокомментировал слухи о будущем нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
«Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Деле Алли и Бэйл. Если бы я руководил составом, то бросил бы в бой всех четверых и просто наблюдал. Бэйл может превратить «Тоттенхэм» в претендента на титул чемпиона Премьер-лиги. Он всех потащит. И когда я думаю о Деле, который будет играть под этими тремя, у меня мурашки по коже.
За последние несколько сезонов Деле вышел на плато, но показал признаки того, что он начинает возвращаться к своим лучшим результатам. Это всегда могло случиться с ним, потому что он был очень молод. «Шпорам» нужно взбодриться, и Бэйл в этом точно поможет», — цитирует Реднаппа The Sun.
Напомним, в сезоне-2019/2020 болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала». В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и Зиданом.
- 8 сентября 2020
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