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Зелимхан Бакаев: «Спартак» — это одновременно кайф и сильное давление

Зелимхан Бакаев: «Спартак» — это одновременно кайф и сильное давление
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих увлечениях за пределами футбольного поля.

«Рыбалка – моё новое увлечение. Впервые сходил с друзьями после прошлого сезона, потом – с родителями. Поймал на спиннинг четыре рыбы, в том числе одного огромного осетра 15 кг! Если что, на фото другая рыбка, не перепутайте. Рыбалка меня разгружает, освобождает голову от футбола, всё же «Спартак» одновременно кайф и сильное давление.

Из других увлечений – начал смотреть американский футбол. Увидел, что Патрик Махоумс стал самым высокооплачиваемым спортсменом планеты (заработает $ 503 млн за 10 лет. – Прим. «Чемпионата»). «Что такое, как это?» – подумал я, посмотрел матч его команды «Канзас-Сити Чифс», и мне понравилось! Очень яркий и эмоциональный вид спорта. Буду смотреть ещё», — рассказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Полное интервью с Зелимханом Бакаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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