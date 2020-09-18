Жена Кокорина призналась, что переболела коронавирусом

Дарья Валитова, супруга нападающего «Спартака» Александра Кокорина, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме», призналась, что перенесла заражение коронавирусом.
«Болела ли я коронавирусом? Да. И выработала достаточно хорошие антитела», — написала Дарья, не уточнив, когда заразилась инфекцией.
Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента, подписав с московским клубом контракт до лета 2023 года. 29-летний форвард некоторое время не мог дебютировать за красно-белых из-за травмы. Впервые за «Спартак» он сыграл в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:3).
В минувшем сезоне Александр выступал за «Сочи» на правах аренды и принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 7 забитых мячей (2 — с пенальти) и 1 результативной передачи.
- 18 сентября 2020
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