Хачериди: Газзаев – самый сильный тренер киевского «Динамо». Он ушёл как мужчина

Защитник брестского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди поделился мнением о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Валерии Газзаеве. За киевское «Динамо» Хачериди выступал с 2008 по 2018 год.



«Газзаев, по-моему, самый сильный тренер киевского «Динамо», на уровне с Ребровым. Плюс коллектив подобрался. Мы получали удовольствие от футбола. На выезде с «Интером» великолепно сыграли (2:2). Дома вели до 86-й минуты, а потом Диего Милито, если мне не изменяет память, из офсайда забил. Дьявольски обидно пропускать два гола в последние пять минут. И с «Барселоной» от Месси в самой концовке пропустили. На «Камп Ноу» хоть и проиграли 0:2, но моменты были, даже гол забили, который не засчитали. Милевский вываливался один в один, но перебросил и ворота, и вратаря. «Рубин» красиво разобрали дома — 3:1.



Очень сильный и титулованный тренер. Привёл ЦСКА к победе в Кубке УЕФА. Чрезмерно строгий, с жёсткой дисциплиной. Но с человеческими качествами. Ушёл как мужчина. Мне сам Игорь Михайлович рассказывал. Поражение от «Шерифа» для Газзаева стало сильным ударом. Игорь Михайлович не хотел, чтобы Газзаев уходил, но тот настоял на своём, сказал, что для него недопустимо уступать «Шерифу», ещё и после ничьей с БАТЭ дома», — рассказал Хачериди в интервью украинскому журналу «Футбол».

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