Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Бруну Фернандеш признан болельщиками лучшим игроком года в «Манчестер Юнайтед». Португальский игрок набрал 35,5% голосов и получил награду, присоединившись к клубу лишь в январе, сообщает пресс-служба «дьяволов».



Ближайшим преследователем Фернандеша стал нападающий Антони Марсьяль, который набрал 34%. Тройку замкнул форвард Маркус Рашфорд, за которого отдали голоса 10,4% болельщиков.



В январе 2020 года Фернандеш перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн. Действующий контракт игрока с «дьяволами» рассчитан до 2025 года. Полузащитник в сезоне-2019/2020 провёл 22 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бруну в € 70 млн.

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