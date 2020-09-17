Названы 3 претендента на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2019/2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала список из трёх претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020.

В число претендентов на награду вошли: бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку, португальский полузащитник Бруну Фернандеш («Спортинг» Лиссабон/«Манчестер Юнайтед»), а также аргентинский хавбек Эвер Банега, который 15 сентября перешёл из «Севильи» в саудовский «Аль-Шабаб»).

32-летний Банега принял участие в семи матчах и отдал четыре голевые передачи. 26-летний Фернандеш сыграл в 10 встречах, забил восемь мячей (пять — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи. На счету 27-летнего Лукаку семь голов (два — с пенальти) и две результативные передачи в шести матчах.