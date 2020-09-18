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Тьяго Алькантара: у нас с «Ливерпулем» одни цели

Тьяго Алькантара: у нас с «Ливерпулем» одни цели
Футбол / Англия 0

Новичок «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился впечатлениями от перехода в мерсисайдский клуб.

«Потрясающее чувство. Я очень долго ждал этого момента и счастлив быть здесь. Проходят годы, вы стараетесь выигрывать как можно больше трофеев, а когда выигрываете, хотите выиграть ещё больше. Думаю, у нас с „Ливерпулем“ одни цели. В клубе царит семейная атмосфера, которая мне нужна. Я хочу иметь тесные отношения с клубом и командой», — приводит слова Тьяго официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что изначальная сумма трансфера составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы.

Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

«Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары
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