«Ливерпуль» сможет заявить Алькантару на матч с «Челси»

«Ливерпуль» успел зарегистрировать документы по трансферу полузащитника Тьяго Алькантары, чтобы заявить его на матч с «Челси», сообщает BT Sport. Встреча 2-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» пройдёт 20 сентября.
Сегодня, 18 сентября, «Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары. Полузащитник сборной Испании подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт.
Ранее сообщалось, что изначальная сумма трансфера составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы.
Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.
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