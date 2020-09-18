«Ливерпуль» сможет заявить Алькантару на матч с «Челси»

«Ливерпуль» успел зарегистрировать документы по трансферу полузащитника Тьяго Алькантары, чтобы заявить его на матч с «Челси», сообщает BT Sport. Встреча 2-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» пройдёт 20 сентября.

Сегодня, 18 сентября, «Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары. Полузащитник сборной Испании подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт.



Ранее сообщалось, что изначальная сумма трансфера составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы.



Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.