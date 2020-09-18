Куликов: в «Локомотиве» каждый понимает, что находимся не на своём месте в таблице
Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) и поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Тамбовом».
«Результатом недовольны категорически. Конечно, это не проигрыш, но ехали в Ростов за победой. Каждый матч хотим выигрывать. Надеюсь, серия прервётся в матче с «Тамбовом».
Каждый из нас понимает, что мы находимся не на своей позиции в таблице. Будем исправлять это в дальнейшем. С «Тамбовом» играем дома, надеюсь, при своих болельщиках всё получится. Будет хороший шанс начать победную серию именно в это воскресенье", — сказал Куликов в видео, размещённом на странице «Локомотива» в «Твиттере».
«Локомотив», набрав 9 очков в 7 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
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