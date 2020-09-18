Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022 с Эквадором и Боливией
Сборная Аргентины опубликовала на странице в «Твиттере» предварительный список футболистов, которые будут вызваны в расположение национальной команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Эквадором (8 октября) и Боливией (13 октября).
В списке значится нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила дисквалификацию 33-летнего нападающего. Напомним, из-за полученной дисквалификации Месси пропустил товарищеские встречи со сборными Мексики, Чили и Германии.
В составе сборной Аргентины Месси — олимпийский чемпион, серебряный призёр чемпионата мира 2014 года. На ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, форвард «Барселоны» был признан лучшим футболистом турнира.
КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Лионеля Месси за сборную Аргентины
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