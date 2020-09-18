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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с 18-летним хавбеком

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с 18-летним хавбеком
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Томми Дойлом. Новое соглашение 18-летнего футболиста с «горожанами» рассчитано до 2025 года.

«Я считаю «Манчестер Сити» своим домом. Предложение подписать новый контракт стало для меня огромным событием. Решиться на это было несложно. Теперь всё в порядке, я счастлив и готов к началу сезона. Я доволен своим прогрессом. Надеюсь, в этом сезоне я смогу проявить себя ещё лучше. Я всегда мечтал играть в английской Премьер-лиги», — отметил Дойл.

Дойл является воспитанником «Манчестер Сити». Полузащитник дебютировал за основную команду «горожан» в октябре 2019 года в матче Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» (3:1).

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