Лерой Зане дебютировал за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Лерой Зане вышел в стартовом составе мюнхенской команды на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04». Футболист дебютировал за «Баварию».
Зане перешёл в «Баварию» 15 июня 2020 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 49 млн. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2025 года.
Встреча 1-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. В бригаду войдут ассистенты Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери — Даниэль Шлагер.
«Бавария», набрав в 34 встречах 82 очка, стала по итогам сезона-2019/2020 чемпионом Германии. «Шальке» (39) занял 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
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