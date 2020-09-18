Асенсио взял номер Бэйла в «Реале»
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио будет выступать под 11-м номером в сезоне-2020/2021, сообщается на официальном сайте Примеры.
Ранее под 11-м номером за «Реал» играл валлийский нападающий Гарет Бэйл, который, как сообщалось ранее, в ближайшее время станет футболистом «Тоттенхэм Хотспур». 20-й номер, под которым ранее выступал Асенсио, перешёл Винисиусу Жуниору.
Фото: «Инстаграм» Марко Асенсио
Напомним, из-за повреждения крестообразной связки Асенсио почти год оставался без футбола. В чемпионате Испании сезона-2019/2020, в котором мадридский «Реал» завоевал золотые медали, Асенсио провёл за «сливочных» 9 матчей и забил в них 3 мяча. Все встречи полузащитник провёл после паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.
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