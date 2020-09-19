Яка Бийол попрощался с ЦСКА после перехода в «Ганновер»

21-летний словенский хавбек Яка Бийол, перешедший из московского ЦСКА в немецкий «Ганновер-96» на правах аренды с опцией выкупа, написал прощальное письмо в «Инстаграме».
«Всегда тяжело прощаться, особенно после этих двух прекрасных лет, проведённых в Москве… Встретив столько хороших людей и найдя друзей на всю жизнь! Ухожу с огромным количеством хороших воспоминаний и новых впечатлений. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить наших фанатов за то, что они всегда нас поддерживали. Надеюсь увидеть вас снова. Спасибо! Очень рад начать новую главу с «Ганновер-96», — написал Бийол.
Публикация доступна в «инстаграме» Яки Бийола.
Бийол подписал контракт с ЦСКА в 2018 году. Словенец сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил 6 голов. Бийол — обладатель Суперкубка России–2018. Действующий контракт 21-летнего словенца с «армейцами» рассчитан до 2023 года.
В сезоне-2020/2021 хавбек потерял место в основном составе и вышел на замену всего пять раз. В общей сложности Бийол провёл на поле 61 минуту и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 2,5 млн.
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