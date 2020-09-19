Аренда Гарета Бэйла обойдётся «Тоттенхэму» в € 9,8 млн за сезон

Стало известно, в какую сумму обойдётся «Тоттенхэму» аренда 31-летнего валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом информирует The Telegraph.

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заключил сделку, по условиям которой «шпоры» будут выплачивать € 240 тыс. в неделю из его заработной платы в размере € 650 тыс. в «Реале».



Первоначальная сделка, которую «Тоттенхэм» сможет продлить в первую очередь, продлится до конца июня следующего года, а это означает, что Бейл будет стоить «шпорам» € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю.



Изначально «Реал» хотел, чтобы «Тоттенхэм» покрывал около 75% заработной платы Бэйла, что в общей сложности обошлось бы клубу Премьер-лиги в € 19,6 млн — вдвое больше суммы, о которой, как полагают, в конечном итоге договорился Леви.

Один из источников издания заявил: «Подписание Гарета Бейла за € 9,8 млн за сезон — выгодная сделка, тем более что «Реал» хотел, чтобы «Тоттенхэм» заплатил вдвое больше. Практически невозможно получить игрока такого качества за такую низкую цену».

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.