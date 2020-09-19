Гвардиола впервые ответил на вопрос о несостоявшемся уходе Месси из «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Мне не нужно ничего объяснять. Лео объяснил это довольно хорошо, я думаю, и мне нечего добавить. Он футболист «Барселоны» — клуба, который я люблю», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити».