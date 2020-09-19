«Норвич» отказался продавать Ааронса «Барселоне»

«Барселона» дважды обращалась к «Норвичу» с предложением о трансфере правого защитника Максимилиана Ааронса. «Канарейки» отклонили оба запроса и отказались продавать 20-летнего игрока сине-гранатовым. Одно из предложений предполагало выплату € 21,8 млн и бонусов за удачное выступление, сообщает спортивный журналист Дэвид Орнстайн в своём «твиттере».



Ааронс является воспитанником Норвича, в 2018 году он дебютировал за основную команду. В сезоне-2019/2020 правый защитник провёл 40 матчей, отдал две голевые передачи и получил семь жёлтых карточек.



Игрок выступает за молодёжную сборную Англии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Ааронса в € 20 млн. Помимо «Барселоны» в приобретении Максимилиана заинтересована «Бавария», которая продолжает следить за молодым талантом.

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