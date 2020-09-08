«Ньюкасл» приобрёл защитника «Норвича» за € 16,5 млн
Защитник «Норвич Сити» Джамаль Льюис перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает пресс-служба «сорок».
Сумма трансфера составила € 16,5 млн. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Ньюкасл Юнайтед» контракт до лета 2025 года.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ньюкасл Юнайтед».
22-летний Льюис является воспитанником «Норвич Сити». В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги (25 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил четыре жёлтые карточки.
В прошлом сезоне «Ньюкасл Юнайтед», набрав 44 очка, финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Норвич Сити» (21) занял последнее, 20-е место и вылетел в Чемпионшип.
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