«Ньюкасл» приобрёл защитника «Норвича» за € 16,5 млн

Защитник «Норвич Сити» Джамаль Льюис перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает пресс-служба «сорок».

Сумма трансфера составила € 16,5 млн. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Ньюкасл Юнайтед» контракт до лета 2025 года.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ньюкасл Юнайтед».

22-летний Льюис является воспитанником «Норвич Сити». В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги (25 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил четыре жёлтые карточки.

В прошлом сезоне «Ньюкасл Юнайтед», набрав 44 очка, финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Норвич Сити» (21) занял последнее, 20-е место и вылетел в Чемпионшип.