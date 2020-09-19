Защитник «Аякса» Серджино Дест согласовал контракт с «Баварией»
Правый защитник «Аякса» Серджино Дест в ближайшее время может стать игроком «Баварии». Стороны согласовали условия четырёхлетнего контракта с возможностью продления ещё на один год. Клубы пока не достигли принципиального соглашения о трансфере американского игрока, но в ближайшие дни должны закрыть сделку, сообщает Sport Bild.
Воспитанник школы «Аякса» дебютировал за основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Дест провёл 36 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Защитник вызывается в сборную США, за которую провёл три встречи и отдал одну результативную передачу.
Действующий контракт Серджино с «Аяксом» рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Деста в € 18 млн.
Защитник «Аякса» Дест попал в сферу интересов «Барселоны»
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