Валерий Карпин поздравил Ростов с Днём города в неожиданном образе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём «инстаграме» поздравил город с 271-летием.
«От нашего Хорика и от всей нашей семьи поздравляем всех ростовчан с Днём города! Спасибо огромное всем за ваше гостеприимство и любовь!» – написал Валерий Карпин.
Специалист возглавляет клуб с 19 декабря 2017 года. У руля клуба Карпин провёл 86 матчей – 32 победы, 27 ничьих, 27 проигрышей.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Ростов» в семи турах набрал 11 очков и находится на 8-м месте в турнирной таблице. У команды серия из четырёх матчей без поражений. 19 сентября должен был состояться матч 8-го тура «Ростов» – «Ротор», но лига приняла решение об отмене из-за сложной эпидемиологической обстановки в стане волгоградского клуба.
Фото можно просмотреть в "инстаграме" Карпина.
- 19 сентября 2020
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