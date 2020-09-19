В «Барселоне» не рассчитывают на 21-летнего хавбека Рики Пуча

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил полузащитнику команды Рики Пучу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, сообщает Marca.

По информации источника, специалист посоветовал молодому испанцу искать новую команду. Для игрока это стало полной неожиданностью, так как он воспринимался болельщиками и некоторыми членами клуба как будущее команды.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Рики в 11 матчах (пять — в стартовом составе) отдал две голевые передачи и получил одну жёлтую карточку.

17 августа «Барселона» объявила, что Сетьен отправлен в отставку. 19 августа Рональд Куман был представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны». В первом официальном матче в сезоне-2020/2021 сине-гранатовые встретятся с «Вильярреалом». Точное время встречи пока не известно.