«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Питер Киркап. Резервный рефери – Роберт Джонс.



В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» в 38 матчах набрал 66 очков и занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (43) занял 14-е место. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков.

В этом сезоне «МЮ» пока не провёл ни одного матча. «Кристал Пэлас» в 1-м туре одержал победу в матче с «Саутгемптоном» (1:0).